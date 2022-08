Share on Twitter

Por Redação

Ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do candidato a vice-governador, Laurez Moreira (PDT), Dorinha ouviu de um líder político histórico do Tocantins, o ex-governador e ex-prefeito de Paraíso, Moisés Avelino, o agradecimento pelo trabalho que ela faz pelo Estado.

“Professora Dorinha parabéns pelo excelente trabalho que desenvolve. Você é reconhecida no Brasil inteiro pela sua luta pela educação e fará muito pelo Tocantins no Senado. Peço que votem em Professora Dorinha”, disse Moisés Avelino.

O prefeito de Marianópolis, Isaías Piagem, falou do trabalho realizado por Dorinha pelo Tocantins. “Dorinha, nossa candidata ao Senado, colocou R$ 2 bilhões em recursos para o Estado. Isso mostra que ela no Senado poderá trazer ainda mais. Temos conosco a maior autoridade em educação do País e a honra de compartilhar esse palanque com ela, nossa Senadora Professora Dorinha 444”, afirmou Piagem.

O prefeito de Almas, Waguinho Nepomuceno disse: “Sou Dorinha 444 para renovar o Senado. O Tocantins precisa de Dorinha”.

Já o prefeito de Aparecida do Rio Negro, Suzano Lino, engrossou o couro de apoio para Professora Dorinha ao Senado e Wanderlei e Laurez para o Governo. “Juntos, Wanderlei e Laurez, irão ajudar o estado com a nossa Senadora Professora Dorinha. Dia 2 de outubro iremos apertar também o 444 para o melhor do nosso Estado”, completou.

Abreulândia também está com Dorinha, como disse o prefeito Manoel Moura. “Abreulândia está com a nossa Senadora Professor Dorinha”, garantiu.

De Araguacema, o prefeito Marcus Vinícius Moraes Martins, o Marquinhos, trouxe o recado. “Dorinha é uma mulher que tem contribuído muito e irá contribuir muito mais com o nosso Estado, pois tenho certeza que será conduzida pela nossa população ao Senado Federal”, reforçou.

A prefeita de Caseara, Ildislene Santana, disse: “Lugar de mulher é na política sim. Tenho certeza que Dorinha irá levar ainda mais recursos para o nosso Tocantins como a nossa Senadora. Aqui são homens e mulheres comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado”.

De Barrolândia, o prefeito Adriano Ribeiro, afirmou que “a mãe do FUNDEB do Brasil, referência em Educação, já mostrou que sabe trabalhar, por isso fará muito mais pelo nosso Estado no Senado Federal”.

Governador Wanderlei

O governador Wanderlei reforçou a união política com Dorinha e disse que é um orgulho tê-la ao seu lado.

“A minha senadora é a Professora Dorinha. Quem fez e faz pela Educação do Tocantins como relatora do Novo Fundeb na garantia de mais recursos para os nossos alunos e professores, com educação de qualidade. Um orgulho para todos nós”, afirmou o governador Wanderlei.

O candidato a vice, Laurez Moreira, também destacou a satisfação de ter Dorinha na chapa. “Eu fui deputado ao lado da Dorinha e ela é uma mulher de história, que está à disposição do seu povo. Um orgulho para o Tocantins e será a nossa próxima Senadora”, falou Laurez.

O dono da festa também destacou o trabalho de Dorinha. “Quero declarar aqui o meu apoio à Professora Dorinha ao Senado. Líder em destinação de emendas para o Tocantins. Vai nos representar muito bem no Senado. Uma mulher honrada”, garantiu Nilton Franco.

O presidente da Assembleia, candidato a deputado federal, Toinho Andrade, disse que Dorinha “agora será a nossa Senadora da República. Não tenho dúvida que irá honrar todos os votos dos tocantinenses, em especial a cidade de Paraíso”, completou.