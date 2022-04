Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

A vereadora Débora Ribeiro (PTB), eleita na base da prefeitura Josi Nunes (PL) e o vereador Rodrigo Ferreira (PODE) eleito na oposição, anunciaram nesta segunda-feira, 18, que deixaram a base do Poder Executivo. Os dois uniram com a vereadora Marilis Fernandes (PP) na oposição. Um dos principais motivos foi o não atendimento para exoneração de uma secretária e dois servidores públicos e exoneração de contatados indicados pelos dois vereadores. “A partir de hoje vamos fiscalizar e fazer o nosso papel certo de vereadores e vamos cobrar”, disse Rodrigo Ferreira.

Em discurso pesados os dois vereadores justificaram a saída da base por não serem ouvidos em seus reivindicações em especial o pedido de exoneração da Secretária Municipal de Administração, Juliana Passarin, e de outros dois servidores.

“Teve um acordo entre nós que íamos pedir para retirar uma secretária e dois servidores, supostamente, envolvidos em algum esquema na Prefeitura. Eu não posso falar porque não tenho provas, mas a partir de hoje vamos fiscalizar e fazer o nosso papel certo de vereadores e vamos cobrar. Foi assinado este documento aonde foi falo que estes três servidores não caíssem todos os vereadores iriam entregar os cargos e até agora nada aconteceu e os três continuam trabalhando da mesma forma e o que aconteceu foi o que a Débora falou foi uma retaliação em mandar alguns servidores meu ir embora e da vereadora Débora. Só que a prefeitura pensou que iria me humilhar atrás dela porque ela já fez isso comigo no ano passado comigo e com o vereador Matheus Monteiro”, disse Rodrigo Ferreira.

Em reposta o vereador Ivanilson Marinho (Solidariedade) sugeriu para os vereadores convocarem os secretários para dar explicações ao Poder Legislativo.

“Qualquer secretário que os senhores sentirem incomodados é obrigação que a Lei Orgânica deste município resguarda nos atos do Executivo e nos atos dos vereadores de convida-os ou convocá-los. […] Vou exercer aquilo que já estou incomodado que a Marilis vem fazendo mas não planejou com o ex-prefeito Laurez em que só um secretário em 08 anos esteve aqui nesta Casa convocado pelo ex-líder da oposição ex-vereador Sargento Jenilson Marinho”, disse Marinho.