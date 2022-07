Polícia Militar preserva vida e evita possível feminicidio na Praia Recanto da Ilha em Formoso do Araguaia.

A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada deste domingo, por volta das 02h45min, durante policiamento na Praia Recanto da Ilha, zona rural do município de Formoso do Araguaia.

Os policiais foram acionados a respeito de uma confusão no estacionamento da referida praia, onde um homem teria ameaçado uma mulher. Chegando ao local, algumas pessoas indicaram quem seria o homem.

“Ao procedermos a abordagem, o envolvido sacou uma pistola .380 com 14 cartuchos intactos do mesmo calibre. Policiais militares o enganjou com arma de fogo contra o autor e verbalizou para soltar a arma, momentos depois foi retirada a arma do indivíduo, o qual foi imobilizado e algemado”, informoua PM.

Segundo a Polícia Militar, a arma estava municiada e carregada.

“Diante da situação, o envolvido, arma e munições foram conduzidos na central de flagrantes de Gurupi, onde foi lavrado APF pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Tentativa de feminicídio em Gurupi

Em Gurupi, a Força Tatica e a Rádio Patrulha da Polícia Militar prendem autor de tentativa de feminicidio em Gurupi-TO.

O crime aconteceu oor volta das 21h20min, quando a central de emergência da Polícia Militar empenhou as viaturas para atender uma ocorrência, no Centro de Gurupi-TO, em que uma mulher estava sendo agredida com arma branca (faca).

“No local, a vítima, 34 anos, estava em casa com seu companheiro, 20 anos, o qual já havia ameaçado a vítima de morte por várias vezes e que hoje por desconfiar de uma traição pegou uma faca e desferiu golpes provocando duas perfurações no braço esquerdo e uma na região dorsal (costas) da vítima, a qual correu para rua buscando socorro e que o autor perseguiu-a e que terceiros viram a situação e ligaram para a Polícia Militar e que no local esteve a Força Tática e a Rádio Patrulha da Praça do Sol que ao visualizarem a vítima deitada ao solo vestindo apenas roupas íntimas e que a mesma informou que o autor evadiu pelos fundos da residência”, informou a PM

Ao perceber a presença das guarnições policiais, o homeme começou a saltar muros e foi se homiziar-se atrás de uma pilha de tijolos na Rua Delfino Aguiar esquina com a Avenida Pernambuco.

“Foi feita detenção do mesmo e foi apresentado a Central de Flagrantes, onde foi feito Auto de Prisão em Flagrantes pela tentativa de feminicídio e a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Gurupi-TO segundo o médico plantonista não corria risco de morte”, informoua PM.