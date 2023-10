Disparando nas pesquisas internas, Eduardo Fortes poderá ser a aposta do grupo governista, diz fonte ligada ao Palácio Araguaia

Por Wesley Silas

A mesma fonte informou que o potencial do deputado Eduardo Fortes deverá ser testado nas próximas eleições devido o número positivo das pesquisas internas encomendadas pelo grupo do governador Wanderlei. Informações repassadas para o Portal Atitude apontam Eduardo Fortes com aproximadamente 50% das intenções de votos, enquanto a prefeita Josi Nunes aparece com 25%.

Mudar de partido…

Ao responder se o governador Wanderlei ficaria no mesmo palanque do senador Irajá Abreu, presidente do PSD; a resposta foi que o preço para apoiar Eduardo seria ele mudar de partido.

“Certamente o governador não aceitará ficar no mesmo palanque que o Irajá. Esta é uma questão que Laurez também precisará equacionar antes de sacramentar o apoio palaciano a Eduardo Fortes”, disse. Para isso, Laurez prepara o seu filho, Juarez Moreira para compor como vice de Eduardo Fortes.

Contudo, caso do deputado Eduardo Fortes migre do PSD, comandado no Estado pelo senador Irajá Abreu, para um partido governista ele terá que enfrentar o risco de perder o mandato de deputado, pois segundo o TSE só pode usufruir da janela partidária a pessoa eleita que esteja no término do mandato vigente; ou seja, vereadores e prefeitos.