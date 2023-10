Discurso no Daiara aponta que Jorge Frederico será o candidato a prefeito do palácio em Araguaína

da redação

A fala do governador Wanderlei Barbosa na entrega da revitalização do Distrito Agroindustrial (Daiara) de Araguaína, ficou claro que seu candidato a prefeito na cidade será o deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos). Wanderlei se referiu ao parlamentar várias vezes e ainda disse que voltará em novembro a Araguaína para comemorar o aniversário do município com Jorge Frederico. “Vamos fazer o aniversário de Araguaína junto com o Jorge (Frederico)”, declarou Wanderlei.

Conforme o jornalista Cleber Toledo, o governador convidou o deputado para almoçar com ele na residência da ex-deputada estadual Valderez Castelo Branco, agora secretária extraordinária de Participações Sociais e Políticas de Governo; e à noite ficou até tarde na fazenda de Jorge conversando com o pré-candidato.