por Wesley Silas

No momento do discurso o deputado, Jair Farias (MDB) estava ao lado do governador Mauro Carlesse (PLS) e do senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (MDB).

“Notícias boas estão acontecendo neste governo, desta parceria de governo com o prefeito Alexandre, com os vereadores, com os deputados e com os líderes. O que nós precisamos, meu povo, é de união. É de nos dá as mãos e fazer benefícios para o nosso povo e de fazer igual o Eduardo Gomes que coloca recursos para todos os municípios do Brasil”, disse.

O discurso do deputado foi voltado ao fortalecimento do municipalismo com destaque as parcerias entre as prefeituras e o Governo Estadual, porém, com duras críticas à grande maioria dos parlamentares da bancada federal do Tocantins em Brasília.

“Estamos vendo no Tocantins muitos prefeitos sendo humilhados ao chegarem em gabinetes em Brasília e só temos o Eduardo e nós que defendemos o municipalismo nós repudiamos isso porque este dinheiro é do contribuinte que paga para a nação”, arrematou o deputado.