O deputado estadual Eduardo do Dertins (Cidadania) segue recebendo apoio de várias lideranças de Gurupi. Nesta semana, o deputado esteve visitando o Hospital Regional da cidade e recebeu apoio do diretor da unidade, Fernando Mota.

Da redação

“O deputado tem ajudado e contribuído demais com a saúde do Tocantins e principalmente com o nosso Hospital Regional. O Eduardo do Dertins tem meu apoio e da nossa equipe de servidores”, destacou o diretor.

Dertins se fortalecendo em Gurupi

Além de Fernando Mota, o deputado já recebeu apoio de quatro vereadores de Gurupi: Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira, Ronaldo Lira e Zezinho da Lafiche. Além desses parlamentares, a líder política Cristina Donato, os ex-vereadores Ataide Leiteiro e Zé Henrique e o Diretor Regional de Ensino, Antônio Carlos Pakalolo apoiam o deputado em Gurupi.