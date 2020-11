Direito dos servidores se torna o ‘calcanhar de aquiles’ de Gutierres Torquato

O debate promovido pelo programa Tribuna do Povo transmitido pela FM 104,9 no final da tarde desta terça-feira, 03, entre os quatro candidatos a prefeito de Gurupi mostrou que a falta de garantias aos direitos dos servidores têm sido explorado pelo opositores do candidato Gutierres Torquato (PSB).

por Wesley Silas

Conforme foi noticiado pelo Portal Atitude embasado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que prevê R$ 426 milhões, o município para cumprir a Meta Fiscal não terá condições de cumprir os Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos do Poder Executivo (PCCR). Tudo isso devido o alto índice fiscal que se aproxima do limite prudencial de R$ 54%.

Durante o debate a candidata Josi Nunes defendeu que, além do não cumprimento do PCCR, o município teria diminuído a contrapartida patronal do GurupiPrev, judicializou as cobranças de IPTU, “inclusive de pessoas carentes” e como chefe de Gabinete do prefeito, Gutierres teria enviado um PL para Câmara aumentando impostos.

Em resposta Gutierres disse que debateu o PCCR com a categoria e melhorou o saldo do GurupiPrev.

“Graças a Deus, os servidores sempre estiveram do nosso lado e eles entendem que nós fazemos gestão com responsabilidade, com planejamento e em todas as secretarias pelas quais eu passei eu deixei um relacionamento, principalmente, priorizando o respeito”, disse.

Ouça abaixo parte do debate.

Política públicas para jovens

A falta políticas pública voltada a ocupação intelectual e física da juventude entrou no debate pelo candidato Falei Federal (Patriotas) como desafio do próximo gestor. “A gente sabe que a juventude em Gurupi está ociosa e eu falo isso no ensino fundamental que é competência da prefeitura. A Juventude hoje não tem esportes, cultura e atividades complementar da escola que é a sala de aula. Também não tem apoio para qualificação e de emprego para o futuro”, questionou o candidato.

Após ser questionado pelo candidato Gutierres Torquato, o candidato Silvio Vitor comentou sobre sua proposta para melhorar a qualidade de vida para a terceira idade em Gurupi.

“Se prefeito eu for vamos ter médicos nas casas para atender essas pessoas”, disse.