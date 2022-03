Share on Twitter

O pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas (Podemos) esteve nesta quarta-feira (10) visitando o Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e debateram sobre as eleições 2022 e sobre obras no Tocantins.

Por Régis Caio

Segundo Dimas, a pauta da reunião foi sobre a sua filiação ao PL (Partido Liberal). “Está tudo encaminhado para que a filiação ocorra, faltando pequenos detalhes a serem definidos”, disse.

O pré -candidato ao Palácio Araguaia afirmou ainda que reconhece o trabalho do Governo Federal, que tem sido muito importante para o Tocantins, como o auxílio emergencial anteriormente, e agora o Auxílio Brasil, que atende pessoas mais carentes que sofreram e ainda sofrem com os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

“Além disso, contamos com obras estruturantes em execução, como a ponte que liga o Tocantins ao Pará, em Xambioá, e a duplicação da da BR-153, além dos grandes investimentos realizados nos municípios através da Bancada Federal, CODEVASF e agora também pelo Programa Calha Norte”, ressaltou Dimas.