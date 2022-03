por Wesley Silas

O presidente do PODEMOS e pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas, avaliou o cenário político nacional e seus reflexos nas campanhas eleitorais no Tocantins. Filiado ao partido do presidenciável, Sérgio Moro, Dimas deixou claro as dificuldades em formar uma chapa forte no PODEMOS com líder do governo Bolsonaro, senador Eduardo Gomes (MDB), o que poderá deixar o PODEMOS para se filiar no MDB ou PL.

“De certa forma é um problema – é difícil para um líder do governo no Congresso Nacional apoiar alguém no seu Estado que esteja com outro candidato a presidente. Esta situação incomoda e assim faz a gente avaliar outras possibilidades”, disse.

Apoio da Dorinha Seabra

Para Dimas ele tem recebido vários convites para mudar de partido, e citou a União pelo Brasil, uma fusão entre DEM e PSL e tem a deputada e pré-candidata ao senado, Dorinha Seabra como uma das principais líderes.

“A possibilidade de estar junto com a deputada federal Dorinha Seabra existe não só pelo partido que é muito forte, mas ela, particularmente, tem um trabalho de relevância nacional tanto na evolução da educação brasileira e não é diferente aqui no Tocantins”.

Região sul do Tocantins: “Está muito claro que o Laurez fez uma opção que é acompanhar o vice-governador em exercício”

Perguntado pelo Portal Atitude, Dimas defendeu que mantém boa convivência com os ex-prefeitos de Gurupi e Palmas, Laurez e Carlos Amastha e com as prefeitas de Palmas e Gurupi, Cinthia Ribeiro e Josi Nunes, respectivamente.

“Nunca tive problemas pessoal com nenhum, não quero ter e nem vou ter. Politicamente as pessoas fazem opções e está muito claro que o Laurez fez uma opção que é acompanhar o vice-governador em exercício. Gurupi é uma cidade muito importante e relevante temos o Kita Maciel aqui que é o nosso candidato a deputado federal em Gurupi, nós temos dois vereadores do partido em Gurupi que acompanham a Josi e fazem parte da base dela. Politicamente eu não vejo dificuldades, pelo contrário, há uma aproximação com o governo municipal da prefeita Josi Nunes. […] Eu não tenho motivo nenhum para deixar de lado um apoio da prefeita Josi Nunes, pelo contrário, quero o apoio dela para depois poder ajudar ainda mais Gurupi à frente do projeto do Estado”, disse.

A entrevista coletiva foi concedida um dia após a prefeita Josi Nunes e seu vice-Gleydson Nato visitarem Araguaína para trocar experiência de gestão com o ex-prefeito Ronaldo Dimas e com o atual prefeito, Wagner Rodrigues para “conhecer como Araguaína resolveu problemas infraestrutura” que sua gestão enfrenta em Gurupi.