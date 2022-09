da redação

“A geração de emprego e renda passa por essa capacitação, oportunidade principalmente ao jovem. Eu sei como fazer isso e dá para fazer. Temos várias instituições que ajudam neste processo. Precisamos qualificar não apenas quem procura o primeiro emprego, mas também quem quer avançar na carreira e ganhar melhor”, comentou.

Ronaldo Dimas também comentou sobre o projeto que pretende implantar no Tocantins para atrair novos investidores. “Nós vamos criar uma espécie de crédito tributário. Quando uma indústria inicia sua operação, ela já gasta muito em imposto só na planta. Vamos fazer com que esse gasto inicial se torne crédito para que mais na frente a empresa possa usar. O que iria pagar de imposto quando começar a operar de fato, será abatido no crédito acumulado na implantação da empresa. Isso vai ajudar a baratear o custo para o empresário e assim vamos gerar mais empregos dentro do Estado”, apresentou.