da redação

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL) realizou uma carreata pelas ruas de Araguaína, seu reduto eleitoral, marcando o encerramento da campanha ao Governo do Tocantins, neste sábado, 1° de outubro.

A carreata começou na Avenida Bernardo Sayão e não demorou para que uma extensa fila se formasse no trevo de acesso à cidade pela Avenida Santos Dumont até o bairro JK. Caminhões, carretas, grupos de motociclistas, ciclistas, tratores e demais veículos participaram, a maioria com as cores da bandeira nacional.

A carreata percorreu as principais ruas da região central e bairros mais afastados como Maracanã, Araguaína Sul, Cimba, São João. Ronaldo Dimas foi recebido com muita festa e carinho pelos eleitores durante todo o percurso.