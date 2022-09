Por Wesley Silas

Em Gurupi o vice-prefeito, Gleydson Nato (PL) durante um encontro em apoio à candidatura da senadora Kátia Abreu (PP), ele mostrou descontentamento com o candidato do seu partido ao governo, Ronaldo Dimas.

“No dia da nossa reunião ocorrida no sábado à noite, a minha fala foi no sentido de Gurupi ter dois candidatos do PL, sendo eles Gleydson Nato a deputado estadual e Kita Maciel, a federal; mas, na vinda do Dimas a Gurupi, ele sequer me ligou para convidar para as reuniões. Temos sentido muita ausência dele, como candidato a governador, com os candidatos que fazem parte da chapa dele. Falei que todos os dias nós temos convites do Irajá mesmo ele estando no outro lado. Este mesmo companheirismo nós não estamos sentindo da parte do Dimas”, disse Nato.