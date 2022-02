O ex-prefeito de Augustinópolis, Júlio Oliveira, é o mais novo filiado do Podemos e afirmou que irá concorrer ao cargo de deputado federal. O evento aconteceu nesta sexta-feira (18) no município e contou com a presença do presidente estadual do partido e pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas.

por Régis Caio

“Com alegria recebemos o companheiro Júlio Oliveira em nosso partido. Liderança no Bico do Papagaio, Julio chega para somar ao Podemos e ajudar a construir um futuro diferente para o nosso Tocantins”, disse Ronaldo Dimas.

A Cerimônia contou com a presença de vários líderes da região do Bico do Papagaio como os ex-deputados Manuel Queiroz e Rocha Miranda.