por Redação

Ex-prefeito de Araguaína de 2013 a 2020, o pré-candidato a governador pelo PL, Ronaldo Dimas, chegou, na tarde desta segunda-feira, 25 de abril, em Brasília para participar das atividades da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que se estende até o final da semana e é promovida pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Dimas, que terá uma agenda política em Brasília, decidiu acompanhar a marcha por saber da importância dos municípios para o desenvolvimento do Estado e do país.

“Eu sei a dificuldade que é governar um município. Os prefeitos e as prefeitas são os gestores que menos têm recursos, mas ao mesmo tempo são cobrados 24 horas por dia pela população por soluções”, destacou o pré-candidato, ao ressaltar que o governo do Estado tem que ter uma política de interlocução direta com os municípios do Tocantins, ajudando as prefeituras na elaboração de projetos, destinando recursos orçamentários e auxiliando na captação de recursos junto ao governo federal e mesmo instituições financeiras internacionais.

Para tanto, Dimas reafirmou o compromisso de recriar a Secretaria das Cidades. “Essa sim é uma pasta necessária. Alguns programas federais são difíceis de serem acessados pelos pequenos municípios. Habitação, por exemplo, é um deles. Aí entra outro relevante papel da Secretaria: a intermediação destes projetos levando-os a todas as cidades. Quando o Estado ajuda um município está fazendo o seu papel e contribuindo diretamente para dar qualidade de vida à população”, pontuou o pré-candidato, ao lembrar que alguns problemas podem e devem ser resolvidos através de consórcios intermunicipais com apoio do Estado, como é o caso dos resíduos sólidos (lixo).

Transferências diretas para investimentos

“Outra ação fundamental da Secretaria será a destinação de 2,5% do orçamento diretamente aos municípios. Hoje, aproximadamente R$ 300 milhões por ano, os quais serão transferidos diretamente após aprovação de plano de trabalho em obras definidas pelos próprios municípios. Nada de burocracia. Temos que confiar na boa aplicação dos recursos por parte dos prefeitos”, afirma Dimas citando que eventuais problemas apurados na prestação de contas serão de responsabilidade do TCE.

Dimas também lembrou que o único ex-prefeito a governar o Estado foi Moisés Avelino, ainda na segunda gestão, logo após a criação do Tocantins. Na época, Avelino fez, dentro das possibilidades, uma boa gestão do Estado. “Hoje temos uma realidade bem diferente daquela, mas com um potencial maior ainda do Tocantins. Em Araguaína, com um orçamento mais de 20 vezes menor, conseguimos transformar por completo a cidade, hoje referência nacional. Tenho certeza que há condições de se promover uma transformação assim no Tocantins”, destacou.

Aniversário ao lado dos prefeitos e de Eduardo Gomes

Na agenda de toda a semana em Brasília, está prevista a comemoração do aniversário de 61 anos de Ronaldo Dimas na quarta-feira, 27 de abril. Os festejos serão em conjunto com o senador Eduardo Gomes (PL), que comemora 56 anos no dia seguinte.

Municipalista e líder do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, Eduardo Gomes é avalista da pré-candidatura de Dimas e parceiro político do ex-prefeito de Araguaína há mais de três décadas. Para a festa de aniversário dos dois, vários prefeitos e prefeitas do Tocantins foram convidados. “Queremos comemorar os nossos aniversários junto com os prefeitos. A transformação do Tocantins começa olhando para os municípios”, destacou Eduardo Gomes.