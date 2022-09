Por Wesley Silas

Na reta final da aproximação do primeiro turno das eleições gerais de 2022, os candidatos da majoritárias do Tocantins não perdem tempo em busca de apoio de ser conhecido em todas as regiões. Em Gurupi o candidato Ronaldo Dimas (PL) que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro estará cumprindo uma extensa agenda que inicia às 12h com visitas aos comércios do Mercado Municipal e Camelodromo.

“Temos o prazer de receber o candidato a governador, Ronaldo Dimas, em Gurupi nesta quinta-feira, 15, e já organizamos uma programação para ele com visitas a empresários, ao comerciário e iremos fazer uma grande reunião no setor Malvinas”, disse a prefeita Josi Nunes.

Ela destacou que durante os últimos dias de campanha o grupo que apoia a candidatura de Ronaldo Dimas ao governo do Tocantins irá escolher vários pontos estratégicos para apresentar o candidato à sociedade gurupiense.

“Nós apoiamos Ronaldo Dimas pelo seu trabalho que ele realizou como prefeito, pela sua competência na gestão em Araguaína e acreditamos que irá desempenhar esta experiência no governo do Estado. Além disso temos junto com Dimas, o parceiro de primeira mão nossa de Gurupi que é o senador Eduardo Gomes e com está união nós desejamos sucessos, vitória e que está vitória possa trazer muitos frutos para Gurupi”, disse Josi Nunes.

O candidato a senado, Carlos Amastha (PSB) e seu primeiro suplente, Oswaldo Stival também irão acompanhar a agenda de Dimas em Gurupi.

“Amanhã estaremos em Gurupi todos reunidos e o crescimento da nossa campanha no Tocantins é visível, mas em Gurupi é um absurdo porque a gente está fazendo pesquisas diárias e a nossa vantagem é impossível de se alcançar – cada vez crescendo mais. A nossa estratégia é de ser maioritária nas grandes cidades e está dando, absolutamente, certo e isso acontecendo no interior a vitória será nossa”, disse Amastha.

O empresário Oswaldo Stival que é primeiro suplente ao senado na majoritária de Dimas disse que a sua missão é de fortalecer a representatividade política da região sul e sudeste na Assembleia Legislativa o no Congresso Nacional.

“Na caminhada do nosso governador Ronaldo Dimas iremos, juntamente com o Amastha, mostrar para população os melhores caminhos para nosso Estado. Para isso é importante valorizar os nossos candidatos da região sul para que voltamos a ser bem representados. Ficamos muito felizes com esta vinda do Dimas, do Amastha na candidatura ao senado que a gente faz parte como primeiro suplente e será uma cadeira que vamos compartilhar no senado federal para um bem maior da nossa região sul do Tocantins, representada por Gurupi. Vamos lutar para que tenhamos mais representantes da região sul empenhados tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional para poder, cada dia mais, estes recursos e defender a nossa região”, defendeu Stival Júnior.

Como representando o PL em Gurupi, o vice-prefeito de Gurupi e candidato a deputado estadual defende também a candidatura de Ronaldo Dimas.

“Apoio Ronaldo Dimas por acreditar que as transformações que ele realizou em Araguaína, vai fazer no Tocantins, acredito que com tantas operações da PF nesse governo tampão ele não terá nenhuma segurança jurídica caso viesse vencer o pleito, acredito também na junção de forças da oposição no segundo turno das eleições”, defendeu Nato.

Gleydson Nato comentou ainda sobre as proposta da sua candidatura a deputado.

“Sou um candidato que tenho como principais metas cuidar das pessoas carentes, minha bandeira é a assistência social, cuidar das camadas sociais menos favorecidas, sem descuidar um segundo da geração de emprego para juventude, fortalecimento econômico, vou lutar incansavelmente pela consolidação industrial, comercial e prestação de serviços”, disse.

Na agenda do candidato Ronaldo Dimas está previsto para às 14h visita a Feria do Produtor, às 15h30min. Reunião com empresários no Parque Agroindustrial de Gurupi, às 19h reunião na casa do empresário Zezinho Antunes e finaliza às 20h com uma reunião/comício na Rua D do setor Malvinas.