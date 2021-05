Em defesa de “um projeto de gestão em longo prazo”, o ex-prefeito de Araguaína esteve em Brasília (DF) reunidos com lideranças da bancada federal do Tocantins como presidente estadual do PSD, senador Irajá Abreu, o deputado federal Célio Moura (PT) e com o senador Eduardo Gomes (MDB). A agenda de Dimas também contou com encontro com o presidente estadual do PSB e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha.

por Redação

Além dessas pessoas, Dimas se encontrou com diversas lideranças do Tocantins, como prefeitos e vereadores do Tocantins. “Nós estamos conversando com quem entende que o Tocantins precisa de um projeto de gestão em longo prazo, amparado em um planejamento coerente e bem feito. Precisamos de uma transformação completa, que recupera a capacidade de investimento do Estado”, ressalta Dimas.

Depois de suas duas gestões à frente de Araguaína, que terminaram com aprovação de cerca de 80% da população, além da eleição do sucessor Wagner Rodrigues (Solidariedade), o presidente do Podemos trabalha na construção de um projeto de candidatura a governador em 2022.