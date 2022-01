O efeito do afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL) dividiu o grupo das principais lideranças das regiões Central, Norte e Sul do Tocantins. Quem ainda não bebeu do veneno da soberba, deve conseguir raciocinar fora dos interesses do poder pelo poder e enxergar a capacidade das robustas forças políticas regionais, especialmente, as representadas pelos ex-prefeitos de Palmas, Carlos Amastha (PSB), de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) e Laurez Moreira.

por Wesley Silas

Laurez ou Dertins?

Os bastidores apontam que o preço do prefeito Laurez Moreira ao condicionar apoio ao governador Wanderlei Barbosa em troca de cargos para seus aliados e, até mesmo, ter o poder de indicação de Secretários estaduais foi colocado na balança pelo Palácio Araguaia que optou em apostar no deputado Eduardo do Dertins (PP) – considerado como aliado de primeira mão do governador Wanderlei Barbosa (sem partido) por ser um líder político importante no processo de impeachment do governador afastado, Mauro Carlesse.

Ao Portal Atitude, Laurez defendeu que não tem problemas com o governador Wanderlei Barbosa e lembrou que os dois já foram do mesmo partido (PSB) e chegaram a fazer dobradinha quando ele foi candidato a deputado federal. “Estou preocupado é com a minha candidatura”, disse.

Dimas e Laurez prometem colocar o pé na estrada

Logo em seguida, Laurez marcou a data para o lançamento, em Gurupi, da sua pré-candidatura ao governo e anunciou que “em breve irá percorrer todo o Estado do Tocantins no maior projeto de consulta popular para construir”, sua candidatura ao governo que acontecerá no dia 21 de janeiro em Gurupi.

No mesmo dia, o seu ex-aliado, o ex-prefeito Ronaldo Dimas, grava um vídeo defendendo que irá “lutar para que a realidade seja mudada” e defende: “a necessidade de mudar completamente os rumos da governança que acontece aí”.

Amastha centra críticas na gestão de Cinthia Ribeiro

No maior colégio eleitoral do Tocantins, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha iniciou o ano com críticas e gira sua metralhadora de mágoas com ataques a sua sucessora e criatura, Cinthia Ribeiro (PSDB), após trocar a praia da Graciosa para passar o réveillon em Iate na Praia Jurerê Internacional em Floripa – SC. Saindo dos limites da Capital, em Araguaína Amastha aposta em repetir a votação que teve no passado e se aproxima de lideranças de Gurupi em defesa de uma representatividade centro-sul no congresso nacional.

Aproximação de Dimas com Josi e o efeito Gomes

Após o afastamento de Laurez com Dimas, a prefeita Josi Nunes (PSL) passou a ser cortejada pelo ex-prefeito de Araguaína e tem como interlocutor o prefeito Wagner Rodrigues, para aliar as forças das regiões sul e norte do Estado. No momento em que o senador Eduardo Gomes (MDB) trabalha silenciosamente acumulando recursos para os 139 municípios do Tocantins e há sinais óbvios que nos próximos dias ou meses deverá anunciar como será a sua participação no cenário eleitoral de 2022 com cartas importantes de grandes e pequenos colégios eleitorais.

Fortalecimento regional e novas lideranças

Na disputa das eleições proporcionais a visão mais clara do momento para representatividade regional é a aposta no crescimento de novas lideranças como o veterinário, Eduardo Fortes, nome fortalecido com projetos sociais na região sul do Tocantins. Forte faz parte de uma nova corrente sem resíduo da política tradicional. Junto com ele aparece nomes como o do médico Maurício Nauar, o jovem Gleydson Nato, Sérgio Vieira, o Soró, o vereador Ivanilson Marinho, Gutierres Torquato, Edinho Fernandes, entre outras novas lideranças que podem representar a região em 2023, caso não engalfinhem entre si e abram as portas das oportunidades para eleger líderes de outras regiões…