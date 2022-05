O município de Dianópolis, na região sudeste do Tocantins, será o quarto a sediar plenária regional do Progressistas. Os encontros, encabeçados pela presidente do diretório estadual da legenda, senadora Kátia, tiveram início no último dia 18, na região do Bico do Papagaio.

Além de Dianópolis, nesta semana as plenárias do Progressistas acontecem em Porto Nacional, na quinta-feira, 26, com a presença do deputado federal Vicentinho Alves; e Natividade, na sexta-feira, 27.

Os encontros têm como propósito promover o diálogo entre o partido e seus filiados, assim como o fortalecimento interno e alinhamento das bandeiras partidárias às necessidades da comunidade. São, ainda, espaços de apresentação das pré-candidaturas do Progressistas em cada região do Estado.

“Tenho muito orgulho de conhecer cada canto desse nosso Tocantins e não vejo melhor forma de construir qualquer projeto consistente, especialmente político-partidário, do que ouvindo as pessoas, sentando à mesa com os líderes regionais. Com as plenárias, o Progressistas se fortalece e tem a oportunidade de planejar uma atuação cada vez mais alinhada com as demandas de cada região”, apontou Kátia, que é pré-candidata à reeleição ao Senado.

Agenda:

Dianópolis: 25/05

19 horas

Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Praça Diana Wolney Araújo (em frente à Unitins)

Porto Nacional: 26/05

19 horas

Centro de Convenções Comandante Vicentão (Praça da Cultura)

Natividade: 27/05

19 horas

Espaço JK – Avenida JK, Quadra 39, Lote 11, Setor Sul (saída para São Valério)