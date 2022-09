Share on Twitter

Por Niceia Menegon – Ascom Semus

O mutirão contra a raiva animal aconteceu no último sábado,03, quando foram vacinados 4.180 cães e 1.142 gatos.

“As equipes se empenharam para a realização do Dia D contra a raiva. Fica o meu reconhecimento a todos pelo envolvimento e colaboração, especialmente ao CCZ. Acredito que até 23 de setembro conseguiremos alcançar nossa meta de vacinação”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Sinvaldo Moraes, se referindo à meta de 11.800 animais vacinados.

A coordenadora do CCZ, Fluviana Freitas, avaliou o ‘Dia D’ como positivo. “O resultado da ação do Dia D de vacinação foi muito positivo graças à participação de todos os setores como a imprensa, a divulgação nas redes sociais e de toda a equipe da Secretaria de Saúde. Alcançamos um quantitativo significativo na imunização desta zoonose em Gurupi, isso é muito importante”, pontuou Fluviana, reforçando que a vacina contra raiva continua disponível no CCZ.

A campanha antirrábica segue até dia 23 de setembro nas zonas urbana e rural de Gurupi. Devem vacinar os animais a partir de três meses de idade.

Onde Vacinar

Os tutores poderão levar seus animais de estimação até o CCZ, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 14h às 17h.

Os animais devem ser levados ao local de vacinação por um adulto, com guia e coleira. Os gatos devem ser transportados em caixas de transporte ou outro meio adequado.

O CCZ está localizado na Av. Dueré no Setor Pedroso e o telefone para contato é o (63) 3315-0098.