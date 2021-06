O líder do governo no Senado, senador pelo Tocantins, Eduardo Gomes, e o vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado pelo Tocantins, Carlos Gaguim a garantia de R$ 20 bilhões em investimentos para o estado do Tocantins, nos próximos 10 anos. Os valores estão previstos na Medida Provisória 1031/21, que travava a desestatização da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde a 30% da energia gerada no Brasil.

Por meio de muita articulação, Gomes e Gaguim conquistaram a implantação de PCHs (Pequenas Centrais Hidroelétricas), gasoduto, termoelétrica, revitalização do Rio Tocantins para que ele possa voltar a ser navegável e seja utilizado para transporte de cargas, a construção do porto de Praia Norte, que será um importante polo para de escoamento da produção agrícola do Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e SUl do Pará.

De acordo com Carlos Gaguim essa aprovação é histórica e muito importante para o Tocantins. “Essas obras devem ter o processo licitatório iniciado no próximo ano e, quando concluídas, vão representar, na prática, mais emprego, mais renda, mais oportunidade e, consequentemente, uma economia mais pujante e com mais qualidade de vida para todos os Tocantinenses”, disse o deputado.

“É importante frisar que regiões com mais logística e infraestrutura para escoamento de produção e com maior capacidade e estrutura para geração de energia elétrica são preferidas por investidores na hora de escolher onde colocar a sua empresa, indústria, negócio. Com todas esses benefícios em funcionamento seremos um estado com um potencial ainda maior e bem mais competitivo. Essas conquistas representam mais investimentos em emprego e geração de renda para o povo tocantinense”, disse.

Gaguim destacou ainda a importante atuação de Eduardo Gomes no senado federal e a atenção e o apoio do deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da Medida Provisória, para que estas conquistas se tornassem realidade para o povo tocantinense. O deputado destacou ainda que o Governador Mauro Carlesse também deu apoio e ajudou na articulação dessas conquistas para o Estado do Tocantins.