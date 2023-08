da redação

Os requerimentos incluem desde moções de aplausos, cursos de capacitações, solicitação de audiências públicas, a obras de infraestrutura e serviços nas áreas da Saúde.

A deputada Claudia Lelis (PV) apresentou seis requerimentos. Dentre as solicitações, destaca-se a realização de cursos de capacitação na área do Turismo, a ser ministrado na região Sudeste pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-TO).

De autoria de Eduardo Mantoan (PSDB), veio a solicitação de convocação de duas Audiências Públicas: uma com a finalidade de debater a atual situação da Região Metropolitana de Palmas; outra para discutir a necessidade de normatização e o futuro da representação jurídica de cidadãos em condições de hipossuficiência, ou seja, sem condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial.

A estadualização e a duplicação da TO-141, que passa no perímetro urbano de Palmeirópolis e dá acesso a Minaçu-GO, foi requisitada pelo deputado Gutierres Torquato (PDT).

Dentre os requerimentos apresentados por Luciano Oliveira (PSD), está a solicitação ao Executivo da continuidade da expansão dos serviços de saúde para outras regiões do Estado, de forma a fortalecer os hospitais regionais.

Nilton Franco (Republicanos) requereu a criação e registro da Frente Parlamentar da Saúde e a instalação, pelo Governo Estadual, de bueiros na TO 446 no córrego do Brejo do Meio, que liga Abreulândia a Miracema.