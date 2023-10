Deputados eleitos quebram discurso bolsonarista e Lula tem maioria em 24 Estado, entre eles o Tocantins

Dois 08 deputados federais eleitos no Tocantins com o discurso anti-PT, apenas Eli Borges (PL) líder da bancada Evangélica na Câmara dos Deputados) e Felipe Martins (PL), filho do pastor e presidente das Assembleias de Deus (Madureira), pastor Amarildo Martins, considerados políticos conservadores da direita. No entanto, apesar do presidente Lula ter na sua base aliada 11 partidos e 317 deputados federais ainda não tem votos suficientes para aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição)