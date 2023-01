da redação

Estiveram com Lira os deputados Carlos Gaguim (UB), Eli Borges (PL), Felipe Martins (PL), Lázaro Botelho (PP), Ricardo Ayres (REPU), Toinho Andrade (REPU) e Vicentinho Júnior (PP) – todo apoiaram a candidatura do ex-presidente Bolsonaro em 2022. O PL, de Eli Borges e Felipe Martins, foi o partido que mais elegeu deputados no último pleito, ficou com 218 vagas; PT, com 83; e União Brasil, do deputado Gaguim, com 74.

“Estamos com o nosso presidente Arhur Lira reafirmando o nosso apoio a sua reeleição. Lira tem um perfil pacificador, foi um gestor extremamente produtivo em que conseguimos a aprovação de 24 PECs”, declarou Vicentinho.

Em busca de apoio, Arthur Lira (PP-AL), liberou nomeações e aumentou o valor do auxílio-moradia dos parlamentares.

“Em ato divulgado pela Mesa Diretora da casa baixa nesta segunda-feira (23/1), o vale-moradia dos deputados sai de R$ 4.253,00 para R$ 6.654,00. O auxílio-moradia é pago aos deputados que não utilizam as residências funcionais da Câmara. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara”. Informou a jornalista Sandy Mendes do Metropolis.

Aumento da cota parlamentar

Na última sexta-feira (20/1), a casa dos deputados já havia editado uma norma para viabilizar um aumento dos valores repassados pela Mesa Diretora da Casa e que compõem a cota parlamentar. A quantia é utilizada por cada cada deputado para financiar as despesas do mandato.

Lira justificou que a medida “busca adequar o valor da cota aos maiores custos relacionados ao exercício do mandato, que são deslocamento e habitação”.

Conforme o ato, valores destinados ao pagamento de combustível dos deputados subirá de R$ 6 mil para R$ 9,3 mil ao mês. O auxílio-moradia, que é pago aos deputados de fora de Brasília, receberá uma complementação de até o limite inacumulável de R$ 4.148,80. (Com informações do Metropolis).