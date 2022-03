“Cada dez por cento de sobrecarga em um caminhão diminui em dois anos a vida útil da estrada”, alertou o deputado estadual Zé Roberto Lula (PT), durante a sessão da Assembleia Legislativa do Tocantins desta quarta-feira, 16. O parlamentar avaliou que é preciso fazer requerimentos para revitalizar as estradas, mas junto a eles, requerer ao Governo do Estado a instalação de balanças em todas as estradas para que a carga de cada caminhão seja em conformidade com o que rege a legislação.

Respondendo à questionamentos feitos sobre fala, da semana passada, sobre a influência das grandes culturas da soja no estado, no que diz respeito à degradação das estradas, o deputado foi categórico ao afirmar que “uma estrada que é construída para durar dez anos dura um, ou dois anos, e os responsáveis estão nas grandes culturas de soja, afinal enquanto um caminhão carregado com boi trafega, outros 20 da soja estão passando”.

“Mas porque minha fala teve tanta reação?”, questionou o deputado que apontou duas questões que incomodam a elite dominante do país. “Primeiro porque os ricos não pagam impostos, afinal mais de 80% da arrecadação do Brasil vem do imposto do pobre. Nos EUA, Europa, Canadá, por exemplo, 80% da arrecadação é em cima dos ricos, no no Brasil é em cima dos pobres.”, explicou Zé Roberto Lula ao lembrar que o imposto pago pela soja é zero.

“Não adianta falar que paga o IPVA, combustível ou qualquer outro item para a produção, pois em qualquer atividade os impostos são pagos nos insumos e também no produto final, ou seja, a soja tem que pagar sim, como todo mundo”, pontuou o deputado.

Desigualdade

“A segunda coisa que motivou as respostas, é porque boa parte da nossa elite sempre utilizou a política do F é a política do que eu estou me dando bem e os outros F. E os F são mais de 1,6 milhão de pessoas nesse estado”, disse o deputado ao lembrar que ao longo das três décadas de sua instituição, o Tocantins não conseguiu diminuir a pobreza que se mantém em cerca de 90% da população.

“E é esta população quem sofre com as estradas esburacadas. Nas nossas viagens pelo estado vemos, a cada uma, de 10 a 20 carros quebrados nas estradas. Estadas estas que estão esburacadas, destruídas e além do requerimento para arrumar, precisamos requerer que o governo instale dezenas, e se necessário centenas de balanças nas estradas de todo Tocantins, para que os caminhões andem conforme as recomendações técnicas preconizam”, disse o deputado ao pedir que a mesma lei que chega ao pobre, chegue também aos ricos.