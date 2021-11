Foi protocolado na última quarta-feira, 26, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), um pedido de impeachment pelo deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) contra o governador Mauro Carlesse (PSL). Segundo o parlamentar, as acusações que levaram o afastamento do governador são graves e se enquadram como crime de responsabilidade.

da redação

Na representação, Geo argumenta que as operações Éris e Hygea da Polícia Federal revelaram indícios da participação do governador Mauro Carlesse em desvios de recursos públicos do plano de saúde dos servidores públicos estaduais, antigo PlanSaúde e, obstrução de justiça utilizando servidores de cargos de confiança e direção para impedir a Polícia Civil do Estado de realizar investigações para apurar crimes de improbidade administrativa e danos ao erário público.

O parlamentar argumenta, ainda, a presença de indícios de que o governador afastado utilizou-se do aparato estatal para interesse particular e de empresas das quais já foi sócio. “Apresentei os motivos embasados para que seja viável trabalhar na possível cassação do governador”, afirma.