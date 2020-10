Deputado Osires Damaso diz que Gutierres não vai decepcionar o povo gurupiense

O candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato (PSB) realizou na noite desta quinta-feira (29) uma reunião com moradores do setor João Lisboa da Cruz, que contou com a presença do Deputado Federal Osires Damaso (PSC). Na oportunidade, o deputado disse que Gutierres é um jovem preparado para dar continuidade a gestão de Laurez Moreira.

da redação

Na reunião, Damaso apontou que Laurez Moreira é o prefeito mais competente do Tocantins. “Laurez é exemplo para o Brasil, por fazer política por vocação, tenho certeza que pelos homens que são Gutierres e Eduardo Fortes, eles não vão decepcionar o povo, pois um prefeito tão bom quanto foi Laurez não escolheria alguém que não tivesse capacidade”, afirmou.

Gutierres durante discurso empolgante ao público presente ressaltou o quanto se alegra em saber que vai assumir uma prefeitura enxuta e com as contas pagas. “A responsabilidade passa agora a ser nossa e temos o dever de avançar ainda mais. Fazendo com que o Gurupiense tenha cada vez mais orgulho da cidade em que mora, porque nós vamos fazer questão de honrar cada voto de credibilidade em nosso trabalho” afirmou.