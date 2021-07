Durante evento na cidade de Caseara que ocorreu nesta quarta-feira, 14, o deputado estadual Nilton Franco (MDB) relatou em seu pronunciamento que o governador do Mauro Carlesse (PSL) não é candidato a nada em 2022.

da redação

Segundo o jornalista Cleber Toledo, do Portal CT, o deputado disse que a declaração do governador foi em reunião na segunda-feira, 12, no Palácio, com parlamentares e vários secretários de sua equipe

Nilton confirmou ao jornalista. “O governador disse na reunião no Palácio com os deputados que não é candidato a nada e que quer concluir seu projeto até o final”.