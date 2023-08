da redação

Moisemar afirmou seu compromisso em continuar contribuindo com a gestão do governador, Wanderlei Barbosa, e trabalhar em prol do bem comum dos tocantinenses. “Convite aceito. Estou muito honrado pela confiança depositada em mim e reafirmo o meu compromisso de seguir com a missão de tornar realidade os compromissos do Governo do Tocantins na pasta”, frisou.

O suplente do parlamentar, Sgt. Júnior Brasão assumirá a cadeira na Aleto. Vale destacar, que Brasão atualmente é vereador na capital, Palmas.