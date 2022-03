O deputado estadual Júnior Geo é mais um a deixar o Partido Republicano da Ordem Social (Pros). O parlamentar foi anunciado nesta quarta-feira, 23, como o mais novo filiado do Partido Social Cristão (PSC).

da redação

“É com muita alegria que anunciamos que o Deputado Estadual Junior Geo agora está junto e misturado com a família do PSC”, disse o Presidente do partido no Tocantins, deputado federal Osires Damaso.