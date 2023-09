Por Redação

Na manhã desta terça-feira, 13, o Deputado Estadual Gutierres Torquato demonstrou seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do esporte ao apresentar um requerimento solicitando a reforma geral do Ginásio de Esportes Aguinaldo Ferreira, em Cristalândia.

O deputado destacou a importância do esporte como um meio de fomentar a saúde, a união comunitária e a formação de jovens talentos.

“Esse pedido me foi feito e pela comunidade de Cristalândia que precisa de instalações esportivas de alta qualidade que incentivem a prática esportiva e promovam um estilo de vida saudável”, disse o parlamentar .

O requerimento foi enviado em regime de urgência a Secretaria Estadual de Juventude e Esportes. O deputado Gutierres tem trabalho em parceria com o Governo do Estado para promover o esporte e através do projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” tem ajudado crianças e jovens de Aliança do Tocantins, Gurupi e Dueré.