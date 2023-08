Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato apresentou requerimento, na tarde desta terça-feira, 08, solicitando a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas imediações do Hospital Regional de Gurupi (HRG).

O objetivo é tornar o hospital ainda mais seguro para todos os cidadãos prevenindo crimes e cuidando da conservação do patrimônio público. Com o monitoramento dentro e fora do hospital, outro ponto positivo é garantir também a segurança dos veículos dos funcionários e pacientes que ficam estacionados no hospital.

“Nós estamos pensando na segurança dos funcionários e profissionais da saúde, em manter a segurança destes nas trocas dos seus plantões e também na segurança de toda a população. O monitoramento interno e externo vai cuidar do povo e zelar do patrimônio público”, destacou o deputado.

Na manhã da última segunda-feira, 07, o deputado Gutierres Torquato visitou o HRG e conversou com os prestadores de serviço, escutando seus anseios. Na oportunidade ele pode presenciar as benfeitorias e o investimento que o Governo do Estado do Tocantins tem feito no hospital, enviando recentemente uma máquina de raio-x portátil e um aparelho de videolaparoscopia.