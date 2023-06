Por Redação

“Eu tenho representado alguns municípios desse estado, mas, o nosso intuito é representar todo o estado do Tocantins”, destaca o deputado Gutierres. Os 60 presidentes de câmara fazem parte da União de Vereadores do Tocantins (UVT), que tem recebido o apoio do deputado Gutierres, deputado este que cedeu o seu gabinete na Assembleia Legislativa do Tocantins para a UVT utilizar como ponto de apoio até que onseguissem um local definitivo. “Quando fui procurado pelo Thiaguinho, que me pediu para trabalhar em prol da UVT, eu abri meu gabinete para ser um ponto de apoio. Agora, nós conversamos com o presidente Amélio Cayres e este cedeu para vocês um espaço na Assembleia”, explicou Gutierres.

Em seu discurso durante o encontro com o Governador em Exercício Laurez Moreira, o deputado falou sobre a receptividade deste governo: “Vocês tem um vice-governador hoje que conhece a realidade de vocês e ta pronto pra ser parceiro de todos os vereadores do estado. Nós temos um Governador que também foi vereador, nós estamos vivendo o melhor momento político administrativo e de governabilidade da história do Tocantins. Quando é que um vereador chegava ao Palácio e tinha o tratamento que vocês estão recebendo? Quando é que nós tivemos um vereador assumindo o Governo do Tocantins ? Olha o momento em que estamos vivendo hoje”.

O Governador em Exercício Laurez Moreira afirmou, durante a reunião, que os vereadores são porta-voz da sociedade e colocou o seu gabinete a disposição da UVT.