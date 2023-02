Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

“Sempre trabalhei muito para dar a minha contribuição pro nosso Estado e hoje, como segundo vice-presidente da casa, presidi pela primeira vez uma sessão na Assembleia Legislativa do Tocantins. Eu sei o tamanho desta responsabilidade e é por isso que reafirmo aqui o meu compromisso de poder lutar pelos interesses da coletividade e construir um mandato que deixará uma marca história do Tocantins”, destacou o deputado após o encerramento da sessão ordinária.

2º vice-presidente

No dia 1 de fevereiro do corrente ano, durante sessão extraordinária, o deputado foi eleito como 2º vice-presidente da Aleto, no primeiro biênio (2023 – 2024).

A mesa diretora deste primeiro biênio ficou composta pelos seguintes deputados:

Presidente – Deputado Amélio Cayres

1º vice-presidente – Deputado Ivory de Lira

2º vice-presidente – Deputado Gutierres Torquato

1º secretaria – Deputado Vilmar de Oliveira

2º secretaria- Deputada Janad Valcari

3º secretaria – Marcus Marcelo

4º secretaria – Eduardo Fortes