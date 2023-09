Deputado Gutierres Torquato participa da abertura da Agrosoja e reforça: “O Agro na nossa região está ser fortalecendo”

da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato e sua esposa Alline Moreira estiveram em Cariri do Tocantins para participar da abertura da 4ª edição da Agrosoja, um evento promovido pela Prefeitura Municipal. Esta celebração começou nesta quinta-feira, 28, e uniu pessoas de todas as partes do sul do estado, incluindo produtores rurais, trabalhadores do campo e empresários ligados ao setor agropecuário e da soja da região.

“Parabéns ao prefeito de Cariri, Júnior Marajó, por reforçar a importância do evento para movimentar o comércio local e a celebração do retorno da festa depois da pandemia. A Agrosoja é uma vitrine da nossa cultura agropecuária”, disse Gutierres.