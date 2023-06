Por Redação

O Deputado Gutierres, idealizador do programa Vivendo e Aprendendo com o Esporte, tem ajudado várias crianças e adolescentes atendidas por escolinhas de futebol na região sul do estado.

“Nosso objetivo é fazer muito pelo esporte tocantinense e por isso firmamos compromisso com mais uma escolinha de futebol da nossa região sul, desta vez em Dueré. Vamos juntos trabalhar para ajudar as crianças da região através do esporte”, afirma o deputado.

Agenda com Governador

Em Gurupi, o deputado Gutierres Torquato, junto com deputados federais, estaduais e secretários de estado, acompanhou o Governo do Estado na inauguração do refeitório do 4º Batalhão da Polícia Militar e para fomentar o agronegócio local foram entregues tanques de resfriamento de laticínio, kits de agricultura e computadores.

No município de Dueré o deputado acompanhou a entrega da reforma do escritório da Adapec (Agência de Defesa Agropecuária), a assinatura da ordem de serviço da restauração da TO-070, rodovia que liga Aliança do Tocantins a Dueré e finalizou a agenda com a entrega dos materiais esportivos do programa Vivendo e Aprendendo com o Esporte, do deputado Gutierres.