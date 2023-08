da redação

Em seu discurso o deputado Gutierres destacou que Gurupi e o sul do estado vivem um grande momento, com um governador que tem um olhar especial para a região sul do Estado. “O orgulho do gurupiense foi resgatado, o orgulho do cidadão do sul foi resgatado ao ver um Governo próximo dele, construindo diálogos através do PPA”, destacou o deputado.

Segundo o deputado, assim como é vista a diferença no município de Gurupi antes e depois da gestão do Laurez, assim será no Estado do Tocantins. “Vocês vão ver o Governo antes e depois da gestão Wanderlei Barbosa e Laurez Moreira, transformando a vida do povo tocantinense e gerando mais desenvolvendo. Nós já estamos vendo isso através das ações ao longo do Estado, por isso, nosso Governador foi o mais bem avaliado em todo o país” afirmou O deputado Gutierres.

Está é a 7º edição do PPA 2024 e o deputado Gutierres tem acompanhado o Governo do Estado neste diálogo com a população, por todo o Tocantins