Por Wesley Silas

A parceria entre o Instituto Gratidão Tocantins e Prefeitura de Gurupi durante o lançamento do Projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte, idealizado pelo deputado Gutierres Torquato (PDT), além de mostrar o importante valor do esporte na formação do cidadão, Josi Nunes e Gutierres Torquato deram as mãos numa demonstração de que a disputa acalorada de uma eleição como a de 2020, após o desmonte e o descer dos palanques, o tempo não permite ninguém passar uma borracha nas boas ações positivas do passado e do presente, após os dois atuarem ativamente na eleição e reeleição do ex-prefeito Laurez Moreira, hoje vice-governador do Tocantins.

No exercer da arte da liturgia do cargo tanto a prefeita Josi Nunes quanto o deputado Gutierres Torquato usaram discursos apaziguadores aproximando, mais ainda, o Executivo municipal com o Legislativo estadual, numa parceria que irá beneficiar centenas de crianças e adolescentes por meio do esporte numa parceria entre as redes estadual e municipal de educação.

“Competição política é igual jogo de futebol, a gente briga na hora do jogo, mas depois nós temos que dar as mãos por Gurupi e pelo Tocantins”, disse a prefeita Josi Nunes no exercer da arte da liturgia do cargo. Em seguida ela foi correspondida pelo deputado Gutierres ao reafirmar a fala da prefeita e dizer que ela “tem todo seu respeito”.

A fala da prefeita acontece após ela também fechar parcerias importantes com os projetos sociais dos deputados Eduardo Fortes (PSD) e Eduardo do Dertins.