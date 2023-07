da redação

Desde o ano de 2020, os servidores da Aleto não recebiam as devidas progressões e, na oportunidade, foram assinados os atos referentes as progressões dos anos de 2020, 2022 e 2023, juntamente com o reenquadramento dos servidores efetivos. Por isso, o deputado Gutierres parabenizou o deputado e presidente da casa de leis, Amélio Cayres, que concedeu aos servidores as progressões que lhes eram de direito: “O presidente Amélio Cayres sempre demonstrou muito claramente a sensibilidade em relação ao servidor”, destacou.

Em seu discurso o deputado falou também sobre a construção do Estado e transformação nos últimos anos, além do bom momento em que vive o Tocantins com um Governo acessível e humano que trabalha em conjunto com o legislativo. Finalizou parabenizando cada servidor e destacou: “a transformação do estado do Tocantins passou pela mão de vocês, que estão nessa casa legislando ao lado dos deputados”, disse.