Deputado Gutierres Torquato assume a presidência da Comissão de Políticas Públicas para a Juventude

Por Redação

O Deputado Gutierres expressou seu entusiasmo ao afirmar: “Tivemos a oportunidade de estabelecer esta comissão e assumir a presidência com o objetivo de criar pautas em prol da juventude, do esporte e do povo tocantinense.”

A comissão também conta com outros membros efetivos, incluindo o Deputado Nilton Franco e o Deputado Leo Barbosa, ambos do Republicanos, além do Deputado Jair Farias, representante da União Brasil. Como suplentes, integram a comissão os Deputados Moisemar Marinho, Luciano Oliveira, Jorge Frederico, Cleiton Cardoso e Eduardo Mantoan. A expectativa é que essa equipe colabore na formulação e implementação de políticas públicas em benefício da juventude e da população tocantinense.

Fonte: Ascom Dep Est Gutierres Torquato