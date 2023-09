Deputado Gutierres Torquato apresenta dois importantes requerimentos para o sul do estado, na área ambiental e do trânsito

da redação

O Deputado Estadual Gutierres Torquato apresentou, na tarde da última quarta-feira, 27, dois importantes requerimentos na Assembleia Legislativa do Tocantins e mais uma vez demonstrou seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida no estado do Tocantins.

Criação do Conselho Deliberativo na Área de Proteção Ambiental – APA Santa Tereza

O primeiro requerimento apresentado pelo Deputado Gutierres Torquato visa a criação do Conselho Deliberativo na Área de Proteção Ambiental – APA Foz do Rio Santa Tereza, localizado no município de Peixe-TO. Esse órgão será fundamental para fornecer a infraestrutura física, tecnológica e pessoal necessária para operacionalizar o Plano de Manejo, garantindo a preservação ambiental e o equilíbrio ecológico na região.

Reabertura do Serviço de Inspeção para Emissão do Certificado de Segurança Veicular

O segundo requerimento é direcionado ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e solicita a reabertura do serviço de inspeção para emissão do Certificado de Segurança Veicular nos veículos do estado do Tocantins. Esse serviço estava suspenso há quase um ano, forçando os contribuintes a se deslocarem até Anápolis – GO para realizar o procedimento. O Deputado Torquato busca facilitar a vida dos cidadãos tocantinenses, garantindo que o serviço esteja disponível no próprio estado.

Os requerimentos apresentados hoje são passos importantes e refletem a dedicação do Deputado em atender às necessidades da população tocantinense.

Contato: Ascom Dep Est Gutierres Torquato

Telefone: (63) 99238-2727