da redação

O objetivo da implantação das Pautas Eletrônicas é definir valores justos aos produtos do Agronegócio e colocar estes no mercado internacional, uma maneira de incluir o Estado do Tocantins no mercado de valores, com preço variável de acordo com a realidade de cada período.

“As pautas do agronegócio, como por exemplo a pauta do gado, não podem esperar meses para discussão. O mercado global não para e se o Tocantins quer se manter competitivo deve seguir o mercado de valores e o comércio internacional do agro”, destaca o deputado Gutierres Torquato.

O comércio de produtos do agronegócio tem crescido fortemente, com isso o mercado passou a responder mais a um ambiente de alteração de tarifas e o Tocantins deve criar mecanismos para seguir esse mercado global.