por Redação, via Ascom Deputado Gutierres Torquato

Será inaugurado na próxima quinta-feira, 13, ás 19:30, o Instituto Gratidão Tocantins. A associação sem fins lucrativos foi idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato e está localizada na Avenida Paraná entre ruas 5 e 6, Gurupi-TO.

Com projeto educacional, de saúde e cultural o instituto tem como objetivo prestar auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, especialmente aos portadores de deficiência.

“Esse projeto é a realização de um sonho, estamos retribuindo toda a oportunidade que nós foi dada até hoje através de um trabalho que irá transformar a vida das pessoas. Eu acredito no projeto social que traz mudança e não somente naquele projeto que é apenas uma medida paliativa, sanando somente o agora. O Gratidão Tocantins vai cuidar do nosso bem maior, que é a saúde, vai capacitar as pessoas, ele vai trazer oportunidade” , explica o deputado Gutierres.