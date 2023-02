Por Redação

“Nós precisamos fomentar a economia tocantinense e o agronegócio é a nossa principal fonte de renda. A Agro 360 é uma feira importante para região sul, um evento do agronegócio com foco em tecnologia e educação que trará muitos benefícios para o produtor do sul do Tocantins”, destaca o deputado.

Posse da diretoria da ATM

Na segunda agenda da manhã, o deputado Gutierres participou da solenidade de posse da diretoria da ATM (Associação Tocantinense de Municípios), onde o prefeito de Talismã, Diogo Borges, foi reeleito para a presidência da ATM. Na ocasião, o prefeito agradeceu em seu discurso a presença do deputado Gutierres Torquato e falou sobre a expressiva votação do deputado no município de Talismã.

Gutierres, que é amigo do prefeito de Talismã, falou sobre a importância desta reeleição na presidência da ATM.