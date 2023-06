da redação

“Ser incumbido do cargo de tesoureiro geral da UPM, participando de uma diretoria em que o deputado Valdemar Júnior se tornou presidente, nos deixa muito contente. Sabemos da importância da União do Parlamento Mercosul e e estamos fomentando ainda mais as parcerias, diminuindo fronteiras e fortalecendo as políticas públicas e as pautas importantes dos países sul-americanos. Temos como exemplo disso o termo assinado entre as universidades de Buenos Aires e do Tocantins, na tarde de ontem‘’, destacou o deputado Gutierres.

Tesouraria UPM

Em maio de 2023, o deputado estadual Gutierres Torquato foi eleito tesoureiro geral da UPM, durante encontro sediado pela Assembleia Legislativa do Tocantins. Na ocasião, parlamentares vindos de estados brasileiros e de países da América Latina e Mercosul, como Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, estavam presentes para a eleição da nova mesa diretora.

Diretoria Executiva

Valdemar Júnior – Presidente

Clovis Ferraz – Vice-presidente pelo Brasil

Welington do Curso – Vice-presidente pelo Brasil

Alejandro Cellillo – Vice-presidente Argentina

Valentin Miranda – Vice-presidente Argentina

Juan Rippol – Vice-presidente Uruguai

José Ricardo Aliaga Cruz – Vice-presidente Chile

José Manoel Lanas Quiñones- Vice-presidente Chile

Julio Pasqualin – Secretário Geral

Olyntho Neto – Primeiro Secretário

Gutierres Torquato – Tesoureiro Geral

Georgeo Passos – Primeiro Tesoureiro

Diretor Admistrativo – German Lopez

Diretor de Articulação Política – Flavio Monteiro

Kennedy Nunes – Presidente do Conselho Deliberativo

Wanderlei Barbosa – Presidente do Conselho Consultivo

Claudia Lelis – Presidente do Fórum do Turismo

Luciano Henning – Presidente do Fórum de Meio Ambiente