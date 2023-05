Por Redação

Diante da necessidade que os pais de crianças com TEA enfrentam para locomover seus filhos, o requerimento tem o intuito de sugerir ao poder público estadual a possibilidade de isentar o IPVA para que os mesmos possam adquirir seu próprio veículo e dar mais conforto e proteção para essas pessoas que possuem dificuldade na interação social e comunicação.

“Nós entendemos a necessidade de locomoção dos familiares das pessoas espectro autistas pra tratamentos e pra melhor qualidade de vida. Estas pessoas geralmente tem dificuldade de socialização e pegar um transporte público ou um transporte por aplicativo pode ser algo doloroso para eles, por isso, devemos dar condições para que estes se locomovam com conforto e segurança”, afirma o deputado.

O deputado Gutierres Torquato tem abraçado a causa e trabalhado na Assembleia Legislativa para auxiliar aos familiares e aqueles que possuem neurodiversidades. Gutierres já solicitou a criação da Frente Parlamentar das Pessoas com Transtorno Espectro Autista, solicitou a PM o uso da cavalaria na criação do Centro de Equoterapia do Estado do Tocantins e a adequação das salas de cinema para lazer e socialização das pessoas neurodiversas.