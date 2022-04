Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo Gutierres ele assumiu sua pré-candidatura como o desafio de defender o fortalecimento socioeconômico do Estado por meio da diminuição da carga tributária e diminuir a dependência do emprego público.

“O Tocantins é um rico e tem como destaque às potencialidades do agronegócios que se tornou uma realidade, também temos grande força no turismo e estamos numa região privilegiada na questão de logística através das rodovias federais como a BR-153 e BR-242 e das ferrovias Norte-sul e da Leste-oeste, conhecida como rodovia da integração que foi leiloada em 2021 e ligará o porto de Ilhéus (BA) ao município de Figueirópolis, aqui na região sul do Tocantins”, disse Gutierres.

Dobradinha com Ricardo Ayres

Segundo Gutierres, ele permaneceu por três anos como suplente e passou a ter grande gratidão ao deputado Ricardo Ayres por ter dado a oportunidade dele assumir como deputado estadual, cargo que deverá permanecer até o final deste ano.

“O deputado meu federal é o Ricardo Ayres. Comigo ele tem sido espetacular e tenho muito a agradecer a ele porque ficamos na primeira suplência por muito tempo e eu tive a liberdade de fazer a escolha partidária e de filiar no partido do prefeito Laurez”, disse.