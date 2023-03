Por Redação

“É um novo projeto pra trabalhar com o sul do nosso estado, pra trabalhar por todo o Tocantins, dando oportunidade as pessoas e cuidando do seu bem mais precioso, que é a saúde, fazendo um trabalho com a terceira idade, trabalhando na capacitação e nas oportunidades para todos aqueles que buscam um futuro melhor. Esse um sonho que tenho de retribuir todas as oportunidades que me deram. Gratidão Tocantins é um projeto social para cuidar do povo tocantinense”, explica o deputado Gutierres.