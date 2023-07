da redação

Dentre os investimentos, R$ 210 mil serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de fortalecer o sistema de saúde local e contribuir para a melhoria do atendimento à população. Outra parcela significativa do montante, no valor de R$ 350 mil, será direcionada para o município de Gurupi. Esses recursos poderão ser utilizados em diferentes áreas, como infraestrutura, educação, cultura, esporte, entre outras, conforme as necessidades identificadas pela administração municipal.

O deputado Vicentinho Júnior ressaltou a importância desses investimentos para o desenvolvimento de Gurupi e para o fortalecimento dos serviços de saúde no município.