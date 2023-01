Presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, destacou que existe uma esperança e uma expectativa muito grande. “Temos uma gratidão muito grande por tudo que a senadora Kátia Abreu fez pelo Progressistas, mas a chegada do Vicentinho sempre renova os ares e eu tenho certeza que o Progressistas com a gestão do Vicentinho será um partido muito grande que vai ajudar muito o Tocantins e em especial o Progressistas no País”.

Ao assumir o partido, o deputado federal agradeceu o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Arthur Lira e parabenizou a senadora pelo trabalho realizado com muita competência.

“Tenho orgulho de receber o partido organizado politicamente das mãos da senadora Kátia Abreu”, disse. Vicentinho Júnior ressaltou que inicia este trabalho com muita honra e humildade e espera contar com o apoio de todos que compõem o grupo. “Ao lado do deputado federal Lázaro Botelho (Progressistas), com a musculatura do resultado destas eleições, juntos com os prefeitos, prefeitas, vices, vereadores, vereadoras e filiados que possamos dar continuidade às ações no Tocantins e ampliar a participação do Partido nos 139 municípios tocantinenses”, pontuou.

Sobre este aspecto, Lázaro Botelho pontuou que o Progressistas é uma grande família e no Tocantins não poderia ser diferente. “Vicentinho chegou no Partido no ano passado, um menino que é um amigo de muitos anos e sinto-me honrado com o seu convite em estar vice-presidente na sua gestão, em que juntos vamos lutar para que o PP cresça cada vez mais, conquistando mais mandatários e benefícios para o nosso Estado”.